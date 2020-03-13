Китайский эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Глава спецкомиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться ближе к началу лета. Об этом сообщает газета New York Post.

Специалист отметил, что для этого нужна мобилизация всех сил стран на борьбу с пандемией нового коронавируса. Он заявил, что при таких усилиях для победы над COVID-2019 потребуются считанные месяцы.

Наньшань отметил, что призывает все страны следовать инструкциям ВОЗ и прилагать усилия на национальном уровне.

По его словам, наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространению нового коронавируса. Эксперт отметил, что его оценка о завершении пандемии к июню основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры.

По словам Наньшаня, пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность нового коронавируса вируса и не примут соответствующие меры по борьбе с ним.