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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

 Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

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Власти штата Огайо заявили о 100 тысячах зараженных новым коронавирусом

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 Супруга канадского премьера Трюдо заразилась новым коронавирусом

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4:22   13 Марта 2020
Весь мир

Китайский эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Китайский эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Глава спецкомиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться ближе к началу лета. Об этом сообщает газета New York Post.

Специалист отметил, что для этого нужна мобилизация всех сил стран на борьбу с пандемией нового коронавируса. Он заявил, что при таких усилиях для победы над COVID-2019 потребуются считанные месяцы.

Наньшань отметил, что призывает все страны следовать инструкциям ВОЗ и прилагать усилия на национальном уровне.

По его словам, наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространению нового коронавируса. Эксперт отметил, что его оценка о завершении пандемии к июню основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры.

По словам Наньшаня, пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность нового коронавируса вируса и не примут соответствующие меры по борьбе с ним.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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