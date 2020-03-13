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Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

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3:54   13 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Адвокаты бывшего украинского президента Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом сообщает «Московской комсомолец».

Накануне пресс-служба Госбюро сообщила, что Порошенко вызван на допрос в пятницу в 11.00 (12.00 по Москве). Не уточнялось, по какому делу запланирован был допрос. «МК» отмечает, что вероятность того, что Порошенко арестуют на допросе, была очень высокая.

Адвокаты Порошенко не уточнили, в какую страну отправился экс-президент. Газета полагает, что он мог улететь из Украины по личным делам.

Накануне депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что против Порошенко возбуждено уголовное дело о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в ГБР и заявил, что него есть постановление суда, которое обязывает закрыть дело. Однако, в Госбюро заявили, что суд не обязывал закрывать уголовное дело.

Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина #допрос

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