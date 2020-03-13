ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на ракетную атаку по базе «Таджи». Об этом сообщает Пентагон.

В заявлении говорится, что ранее вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов «Катаиб Хезболлах» в Ираке. По словам министра обороны США Марка Эспера, эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями.

По информации Пентагона, на данных складах хранилось вооружение, которое использовалось в атаках на силы США и возглавляемой ими международной коалиции. Эспер отметил, что США не потерпят атаки против их граждан, их интересов или их союзников.

Вечером в среду более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи в Ираке, где размещались силы международной коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике, в нескольких километрах от базы. Жертвами нападения стали двое американских военных и один британский, еще 12 человек получили ранения.