Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ
Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

 Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве
ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

 Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии
Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ
Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

 Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве
ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

 Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии
3:44   13 Марта 2020
Весь мир

ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

ВВС США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием

США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на ракетную атаку  по базе «Таджи». Об этом сообщает Пентагон.

В заявлении говорится, что ранее вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов «Катаиб Хезболлах» в Ираке. По словам министра обороны США Марка Эспера, эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями.

По информации Пентагона, на данных складах хранилось вооружение, которое использовалось в атаках на силы США и возглавляемой ими международной коалиции. Эспер отметил, что США не потерпят атаки против их граждан, их интересов или их союзников.

Вечером в среду более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи в Ираке, где размещались силы международной коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике, в нескольких километрах от базы. Жертвами нападения стали двое американских военных и один британский, еще 12 человек получили ранения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...