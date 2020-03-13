Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии
Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в интервью ФАН рассказал о важности возвращения нефтяных месторождений под контроль сирийского правительства.
Эксперт отметил, что существующая проблема возвращения захваченных курдами нефтяных месторождений под контроль Дамаска действительно важна, однако сейчас для сирийских властей должно быть в приоритете решение проблемы терроризма и возвращение Идлиба под контроль Дамаска.
Собеседник ФАН отметил, что Сирии сейчас необходимо решать вопрос с присутствием американского военного контингента на своей территории. По его словам, Дамаску для этого необходимо «раскручивать» тему партизанского народного сопротивления.
Онтиков обращает внимание, что нынешнее американское присутствие связано с тем, о чем говорит президент США Дональд Трамп — Вашингтон интересует исключительно нефть и доходы от нее. По его словам, для изгнания американцев с сирийских земель нужно поставить США в такие условия, чтобы Вашингтону пришлось нести финансовые или людские потери.
По словам эксперта, курдская проблема в первую очередь продвигается в интересах США. Однако, по его мнению, в этом вопросе заинтересован также и Израиль, который хочет пошатнуть единство арабского и исламского мира.
Также Онтиков заявил, что освобождение нефтяных месторождений на северо-востоке страны из-под контроля США и курдов поспособствует решению экономических проблем в Сирии, поскольку Дамаск до войны полностью обеспечивал себя нефтью.
«Как минимум Сирия обеспечит свои потребности. Об экспорте говорить рано, поскольку действуют санкции США и Евросоюза на нефтяной сектор. Это позволит решить проблемы с углеводородами в самой Сирии», — заключил эксперт.
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