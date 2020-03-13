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 Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии
3:24   13 Марта 2020
Весь мир

Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в интервью ФАН рассказал о важности возвращения нефтяных месторождений под контроль сирийского правительства.

Эксперт отметил, что существующая проблема возвращения захваченных курдами нефтяных месторождений под контроль Дамаска действительно важна, однако сейчас для сирийских властей должно быть в приоритете решение проблемы терроризма и возвращение Идлиба под контроль Дамаска.

Собеседник ФАН отметил, что Сирии сейчас необходимо решать вопрос с присутствием американского военного контингента на своей территории. По его словам, Дамаску для этого необходимо «раскручивать» тему партизанского народного сопротивления.

Онтиков обращает внимание, что нынешнее американское присутствие связано с тем, о чем говорит президент США Дональд Трамп — Вашингтон интересует исключительно нефть и доходы от нее. По его словам, для изгнания американцев с сирийских земель нужно поставить США в такие условия, чтобы Вашингтону пришлось нести финансовые или людские потери.

По словам эксперта, курдская проблема в первую очередь продвигается в интересах США. Однако, по его мнению, в этом вопросе заинтересован также и Израиль, который хочет пошатнуть единство арабского и исламского мира.

Также Онтиков заявил, что освобождение нефтяных месторождений на северо-востоке страны из-под контроля США и курдов поспособствует решению экономических проблем в Сирии, поскольку Дамаск до войны полностью обеспечивал себя нефтью.

«Как минимум Сирия обеспечит свои потребности. Об экспорте говорить рано, поскольку действуют санкции США и Евросоюза на нефтяной сектор. Это позволит решить проблемы с углеводородами в самой Сирии», — заключил эксперт.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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