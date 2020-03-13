Эксперт Онтиков уверен, что партизанские методы помогут изгнать США из Сирии

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в интервью ФАН рассказал о важности возвращения нефтяных месторождений под контроль сирийского правительства.

Эксперт отметил, что существующая проблема возвращения захваченных курдами нефтяных месторождений под контроль Дамаска действительно важна, однако сейчас для сирийских властей должно быть в приоритете решение проблемы терроризма и возвращение Идлиба под контроль Дамаска.

Собеседник ФАН отметил, что Сирии сейчас необходимо решать вопрос с присутствием американского военного контингента на своей территории. По его словам, Дамаску для этого необходимо «раскручивать» тему партизанского народного сопротивления.

Онтиков обращает внимание, что нынешнее американское присутствие связано с тем, о чем говорит президент США Дональд Трамп — Вашингтон интересует исключительно нефть и доходы от нее. По его словам, для изгнания американцев с сирийских земель нужно поставить США в такие условия, чтобы Вашингтону пришлось нести финансовые или людские потери.

По словам эксперта, курдская проблема в первую очередь продвигается в интересах США. Однако, по его мнению, в этом вопросе заинтересован также и Израиль, который хочет пошатнуть единство арабского и исламского мира.

Также Онтиков заявил, что освобождение нефтяных месторождений на северо-востоке страны из-под контроля США и курдов поспособствует решению экономических проблем в Сирии, поскольку Дамаск до войны полностью обеспечивал себя нефтью.