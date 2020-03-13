Глава «МВД» ПНС Башага не имеет идей по мирному переустройству Ливии

Глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага подтвердил, что не имеет на данный момент каких-либо предложений по политическому устройству страны.

В интервью телеканалу Libya al-Ahrar Башага опроверг информацию о том, что он якобы предложил сформировать новое правительство. Также он заявил, что сейчас находится в Лондоне, чтобы провести консультации в ближайшее время.

Сейчас ПНС Ливии находится в состоянии раскола, глава террористического «МВД» Фатхи Башага стремится перехватить власть. Сейчас он находится в конфликте с руководством вооруженных группировок, параллельно усиливая свои бандформирования из Мисураты. На данный момент «министр» нелегитимного ПНС совершает официальные визиты в другие страны, чтобы получить поддержку.