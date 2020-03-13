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2:51   13 Марта 2020
Весь мир

Глава «МВД» ПНС Башага не имеет идей по мирному переустройству Ливии

Глава «МВД» ПНС Башага не имеет идей по мирному переустройству Ливии

Глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага подтвердил, что не имеет на данный момент каких-либо предложений по политическому устройству страны.

В интервью телеканалу Libya al-Ahrar Башага опроверг информацию о том, что он якобы предложил сформировать новое правительство. Также он заявил, что сейчас находится в Лондоне, чтобы провести консультации в ближайшее время.

Сейчас ПНС Ливии находится в состоянии раскола, глава террористического «МВД» Фатхи Башага стремится перехватить власть. Сейчас он находится в конфликте с руководством вооруженных группировок, параллельно усиливая свои бандформирования из Мисураты. На данный момент «министр» нелегитимного ПНС совершает официальные визиты в другие страны, чтобы получить поддержку.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс ливии

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