Премьер Алжира заявил, что перемирие в Ливии продолжает нарушаться

Перемирие в Ливии продолжает нарушаться, как и эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Об этом заявил алжирский премьер Абд аль-Азиз Джарад.

В ходе заседания Контактной группы Африканского союза по Ливии в Конго он заявил, что Алжир с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливии, где происходят многократные нарушения перемирия. Алжирский премьер отметил, что продолжающиеся поставки являются очевидным нарушением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Джарад отметил, что Алжир настаивает на ответственности СБ ООН за установление безопасности и мира в Сирии. Также премьер Алжира заявил, что необходимо сократить иностранное вмешательство и поставки оружия сторонам конфликта.

ООН ввела в 2011 году ввела запрет на поставки оружия. Однако, Турция неоднократно нарушала эмбарго, помогая так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Режим прекращения огня действует в Ливии до сих пор. Однако, последий отчет ПНС о наступлении окончательно уничтожил видимость его соблюдения. Так, в начале месяца стало известно, что боевики ПНС объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным.