Премьер Алжира призвал мировое сообщество помочь Ливии преодолеть кризис

Алжирский премьер Абд аль-Азиз Джарад призвал международное сообщество создать благоприятный политический климат в Ливии.

Во время заседания Контактной группы Африканского союза (АС) по Ливии в Конго он заявил, что международное сообщество должно создать в Ливии благоприятный политический климат, который позволит противостоящим сторонам найти совместные внутринациональные решения кризиса.

По его словам, международная помощь обеспечит территориальную целостность Ливии, ее суверенитет, а также сохранит социальную структуру ливийского народа.

Напомним, в начале января Кремль инициировал подписание соглашения о перемирии между двумя противоборствующими силами в Ливии. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии на встрече в Москве договорились соблюдать режим прекращения огня. Однако, несмотря на договоренности, боевики ПНС не прекратили обстреливать мирные кварталы Триполи, провоцируя ЛНА на ответный огонь.