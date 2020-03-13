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 Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

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2:12   13 Марта 2020
Весь мир

Премьер Алжира призвал мировое сообщество помочь Ливии преодолеть кризис

Премьер Алжира призвал мировое сообщество помочь Ливии преодолеть кризис

Алжирский премьер Абд аль-Азиз Джарад призвал международное сообщество создать благоприятный политический климат в Ливии.

Во время заседания Контактной группы Африканского союза (АС) по Ливии в Конго он заявил, что международное сообщество должно создать в Ливии благоприятный политический климат, который позволит противостоящим сторонам найти совместные внутринациональные решения кризиса.

По его словам, международная помощь обеспечит территориальную целостность Ливии, ее суверенитет, а также сохранит социальную структуру ливийского народа.

Напомним, в начале января Кремль инициировал подписание соглашения о перемирии между двумя противоборствующими силами в Ливии. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии на встрече в Москве договорились соблюдать режим прекращения огня. Однако, несмотря на договоренности, боевики ПНС не прекратили обстреливать мирные кварталы Триполи, провоцируя ЛНА на ответный огонь.

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Автор: Олег Королев
#ливия #лна #пнс ливии

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