Мисмари рассказал подробности вмешательства Турции в дела Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью SkyNews Arabia рассказал о ходе операции по освобождению Триполи, а также о преступном вмешательстве Турции в ливийский конфликт. Об этом пишет ФАН.

По его словам, на данный момент ЛНА контролирует подавляющую часть районов ливийской столицы. Он отметил, что основные усилия теперь направлены на ликвидацию боевиков в центральной части Триполи, которые представляют опасность для мирных граждан.

Мисмари отметил, что операция по освобождению Триполи базируется на стратегии, которая была проверена в ходе биты за Бенгази. Однако, у нее есть некоторые отличия — для ЛНА целью битвы является не только борьба с терроризмом, но и спасение жителей.

Официальный представитель ЛНА уточнил, что стратегия ЛНА является не только военной, но и политической и социальной. В частности, благодаря ней армии накануне удалось без боя занять район Феззан.

Также Мисмари положительно ответил на вопрос о реакции на его обращение к боевикам с призывом сложить оружие. По его словам, некоторые из них покинули поле битвы.

Спикер ЛНА также прокомментировал вмешательство Турции и поддержку Анкарой боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По его словам, турецкое вторжение началось еще во время сражения Бенгази.

«Однако сейчас отличается сам характер вторжения: Турция вмешалась в дела Ливии явно, в нарушение резолюций Совбеза ООН, против воли мирового сообщества», — заявил он.

Мисмари напомнил, что Турция пришла в Ливию по просьбе нелигитимного так называемого Правительства национального согласия. Он отметил, что «правительство» Файеза Сарраджа не поддерживается большей частью населения Ливии.

Он также заявил, что документально подтвержден факт того, что 2017-2018 годы Турция переправляла членов вооруженных группировок из Сирии в Судан, а оттуда — Ливию. Мисмари отметил, что сейчас импорт наемников ведется напрямую. По последним данным, из Сирии прибыло около 4750 человек.

Журналисты SkyNews Arabia также спросили о появляющихся в некоторых СМИ неподтвержденных сообщений о том, что ЛНА якобы использует иностранных наемников, в том числе из России. Мисмари в ответ заявил, что слухи о русских в Ливии берутся на основе того, что в Ливию приезжают новобранцы из Сирии, где сражаются российские военные.

«И на любой вопрос о том, с кем они бились, они отвечают — с русскими. Но при этом все потери, которые ЛНА несет в Ливии — это ливийцы», — заявил представитель ЛНА.

Вопрос о слухах о сирийских наемниках в рядах ЛНА вызвал у Мисмари смех. По его словам, в ЛНА нет каких-либо сирийских наемников. Также он опровергли слухи о привлечении ЧВК «Вагнера» для транспортировки техники и боеприпасов из Сирии.