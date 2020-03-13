Двое туристов из Москвы заразились в Израиле новым коронавирусом

Среди 109 пациентов с подтвержденным диагнозом «новый коронавирус» в Израиле двое являются российскими туристами. Об этом сообщает израильское министерство здравоохранения.

Отмечается, что двое заболевших прилетели рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Тель-Авив 3 марта. Пациентами являются туристы старше 20 лет, которые находились в организованной поездке по стране.

Россияне посетили в Израиле Иерусалим, Тель-Авив, Мицкевич Рамон, поселок Эйн Бокек на Мертвом море и Голанские высоты. Ведомство предписывает всем, кто находился с ними в близком контакте, соблюдать домашний карантин на протяжении двух недель.

Израильские власти предприняли беспрецедентные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса в стран. В частности, с понедельника возвращающихся из-за рубежа граждан обязали проходить в домашних условиях 14-дневный карантин. С вечера четверга такие правила также распространяются и на иностранцев. В стране также отменены массовые мероприятия с участием более сотни человек, в том числе включая свадьбы, бар-мицвы и конференции.