Финский президент поблагодарил РФ за борьбу с новым коронавирусом

Финский президент Саули Ниинисте поблагодарил Россию за меры, принимаемые в борьбе с новым коронавирусом.

Ниинисте в интервью агентству YLE отметил приятным тот факт, что РФ предпринимает все попытки для предотвращения распространения нового вируса, в том числе по недопущению проникновения его в Финляндию. Он подчеркнул, что Россия серьезно относится к данной проблеме.

«Спасибо, что они предпринимают такие действительно действенные меры», — заявил президент Финляндии.

Также он положительно отозвался о проверках температуры, которые проводятся российской стороной в поездах Allegro между Хельсинки и Петербургом.

Ранее сообщалось, что в Финляндии число заболевших COVID-2019 выросло до 87 человек.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире заражены 120 тысяч человек более чем в 100 странах. Более четырех тысяч скончались.