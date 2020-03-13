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Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса
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0:53   13 Марта 2020
Весь мир

Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы нового коронавируса

Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы нового коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса, сообщает газета NYT.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил с пятницы собираться в группы от пятисот человек. Данная мера вызвала закрытие бродвейских театров.

Мэр мегаполиса заявил, что жертв заболевания не удастся избежать, однако Нью-Йорк преодолеет эти проблемы. По его прогнозам, на следующей неделе число выявленных случаев заражения превысит тысячу.

Де Блазио отметил, что основные усилия будут направлены на защиту от нового коронавируса трех сфер — школ, общественного транспорта и системы здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-2019 пандемией. Всего в мире заражены около 120 тысяч человек 100 странах. Четыре тысячи из них скончались.

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Автор: Олег Королев
#сша #нью-йорк #коронавирус

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