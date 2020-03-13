Китайский дипломат допустил проникновение нового коронавируса в Китай из США
Военные США могли занести новый коронавирус в китайский Ухань, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китайский дипломат на своей странице в Twitter он призвал Вашингтон к откровенности. По его словам, США должны опубликовать свои данные в связи с началом эпидемии.
Таким образом Лицзянь прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберта Редфилда, который рассказал, что в США были зафиксированы несколько случаев, когда у людей, которые умерли от гриппа, после смерти был найден новый коронавирус.
1/2 美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)周三在众议院监督委员会承认，一些似乎死于流感的美国人在死后的诊断中被检测出新型#冠状病毒呈阳性。#COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020
По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов умерли. На текущий момент в России выявлено 34 случая заражения COVID-2019.