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0:30   13 Марта 2020
Весь мир

Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, в четверг состоялось очередное совместное патрулирование по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани через семь населенных пунктов.

Он отметил, что военная полиция РФ продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Журавлев сообщил, что силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с вылетом с аэродрома Камышлы через несколько населенных пунктов и обратно.

Журавлев напомнил, что в соответствии  с российско-турецкими договоренностями, с 6 марта на территории Идлиба был введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не было зафиксировано.

При этом он сообщил, что за прошедший день было зафиксировано 11 обстрелов нескольких населенных пунктов в провинциях Латакия и Алеппо со стороны боевиков «Исламской партии Туркестана»* и «Джебхат-ан-Нусра»**.

Журавлев уточни, что подразделения российской военной полиции обеспечили провод одной турецкой колонны к месту дислокации наблюдательного поста вооруженных сил Турции, расположенного в Идлибе.

*«Исламская партия Туркситана» - террористическая организация, запрещена в России решением суда от 14 февраля 2003 года.

**«Джебхат-ан-Нусра»,  - террористическая организация, запрещена в РФ решением суда от 29 декабря 2014 года.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #военная полиция

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