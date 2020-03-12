Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

Информацию об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию РФ представляет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большое количество россиян знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля проинформированных жителей России с 6 марта выросла на 22%. В голосовании примут участие 64%.

Мероприятие состоится 22 апреля 2020 года, об этом знают 49% россиян. Важным событием для граждан стало второе чтение поправок к Конституции – 75% знали о нем. О заявлении Терешкой были проинформированы 73% человек.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости внесения лаконичных поправок в Конституцию. Об этом сообщал "НьюИнформ".