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Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

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 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

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Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

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21:01   12 Марта 2020
Общество

Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

Каждый второй россиянин знает дату проведения голосования по Конституции РФ

Информацию об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию РФ представляет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большое количество россиян знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля проинформированных жителей России с 6 марта выросла на 22%. В голосовании примут участие 64%.

Мероприятие состоится 22 апреля 2020 года, об этом знают 49% россиян. Важным событием для граждан стало второе чтение поправок к Конституции – 75% знали о нем. О заявлении Терешкой были проинформированы 73% человек.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости внесения лаконичных поправок в Конституцию. Об этом сообщал "НьюИнформ".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #вциом #конституция

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