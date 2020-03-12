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МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань

МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань

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21:03   12 Марта 2020
Весь мир

МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань

МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти новый коронавирус в Ухань. Об этом китайский дипломат написал в своем Twitter в четверг, 12 марта.

Так Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который ранее сообщил,что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти нашли коронавирус.

«Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», — призвал представитель МИД.

Ранее сообщалось, что количество больных коронавирусом в Китае снижается с каждым днем, число выздоровевших достигло 77,7 процента.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай

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