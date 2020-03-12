Генпрокуратура признала спонсора "Мемориала" фонд EДФ опасным для РФ

"Европейский фонд за демократию" попал в перечень организаций нежелательных на территории РФ из-за своей антироссийской направленности.

Организация, созданная на деньги европейских стран, занимается продвижением демократических идей на территории Восточной Европы и Ближнего Востока. ЕДФ существует на деньги западных государств. В скором времени к европейскому списку спонсоров могут подключиться и США, передает Федеральное агентство новостей.

Всего за один год "Европейский фонд за демократию" выделил более 50 миллионов долларов различным НКО по всему миру. В России организация занимается спонсированием антиправительственных фондов, среди которых есть и правозащитный "Мемориал", признанный иноагентом в РФ.

В других странах ЕДФ уже способствовал проведению антиконституционных переворотов. Например, в Армении фонд активно занимался работой по приближению "бархатной революции", а на Украине спонсировал телеканал, пропагандирующий идеи "Майдана".