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20:37   12 Марта 2020
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Старшеклассник открыл стрельбу на перемене в школе Приамурья

Ученик старших классов средней школы города Свободный Амурской области, открыл стрельбу из пневматического оружия. Пострадавшими перестрелки являются обучающиеся шестого и восьмого класса, об этом сообщается на сайте УМВД региона.

Сообщение о перестрелке поступило в дежурную часть МО МВД РФ "Свободненский" в четверг, днем, 12 марта. На место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента телесные повреждения получили ученики шестого и восьмого класса. Сотрудники МВД выяснили, что огонь открыл совершеннолетний ученик 11 класса.

Медицинский работник школы оказала помощь подросткам, состояние здоровья опасения не вызывает. Школьников отпустили домой. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Молодому стрелку выбрана мера пресечения в виде обязательной явки. Сотрудники органов выясняют причины и обстоятельства инцидента. Одной из версией правоохранителей является позерство старшеклассника перед остальными учениками.

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Автор: Василий Пименов
#стрельба #приамурье #школа

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