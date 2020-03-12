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 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

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20:45   12 Марта 2020
Россия

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта. Поддержали предлагаемые изменения 26 депутатов, против выступили 11, воздержались трое.

Накануне поправки к Конституции одобрил Совет Федерации РФ. Теперь документ рассматривают законодательные собрания в регионах.  Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что предлагаемые изменения поддержали более двух третей регионов.

На 22 апреля намечено общероссийское голосование.

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Автор: Мария Владимирова
#конституция #мосгордума

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