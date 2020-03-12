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Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

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 "Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве
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Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

 "Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве
Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса
Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

 Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером

Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером
20:26   12 Марта 2020
Общество

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

Медиагруппа "Патриот" и портал ТВОЛК вступили в партнерские отношения. Сотрудничество создано в рамках формирования положительного направления освещения событий в РФ и мире.

ТВОЛК — это независимое интернет-СМИ. Оно освещает события в городах Моршанске, Рассказово и районах, делает это объективно и правдиво. Деятельность двух платформ будет заключаться в создании открытого инфополя и поддержании патриотизма.

Галина Тен, главный редактор портала ТВОЛК, отметила, что обмен материалами изданий поможет в обогащении СМИ сведениями, которые окажутся полезными для читателей. Также сотрудничество медиагруппы и портала позволит объединить усилия, направленные на защиту прав и интересов российских граждан.

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Автор: Илья Романович

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