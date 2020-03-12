"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

Медиагруппа "Патриот" и портал ТВОЛК вступили в партнерские отношения. Сотрудничество создано в рамках формирования положительного направления освещения событий в РФ и мире.

ТВОЛК — это независимое интернет-СМИ. Оно освещает события в городах Моршанске, Рассказово и районах, делает это объективно и правдиво. Деятельность двух платформ будет заключаться в создании открытого инфополя и поддержании патриотизма.

Галина Тен, главный редактор портала ТВОЛК, отметила, что обмен материалами изданий поможет в обогащении СМИ сведениями, которые окажутся полезными для читателей. Также сотрудничество медиагруппы и портала позволит объединить усилия, направленные на защиту прав и интересов российских граждан.