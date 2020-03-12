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Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

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20:14   12 Марта 2020
Политика

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Госдумы РФ Владимир Крупенников вышел на одиночный пикет у стен ливийского посольства в Москве и потребовал освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Крупенников заявил, что волнуется за судьбу захваченных в плен россиян, оказавшихся заложниками политической ситуации в Ливии.

"Сказать, что они просто арестованы, я не могу, потому что не предъявлено никаких обвинений", – заявил депутат ГД.

Крупенников указал, что ливийское посольство отказывается принимать заявления от россиян и депутатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Парламентарий сравнил ситуацию с политическими репрессиями. Захваченные россияне проводили в Ливии соцопрос, выясняя как граждане страны относится к Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Российские социологи были захвачены в плен в мае 2019 года. Их похитили боевики, связанные с ПНС Ливии. Они незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига", где их содержат в нечеловеческих условиях и подвергают пыткам.

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Автор: Илья Романович
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