Создатели "Ведьмака" оценили российскую перепевку "Чеканной монеты"

Композиторы, которые написали песню к сериалу "Ведьмак", признали кавер Омского народного хора самым лучшим. В конце прошлого года россияне перепели песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

Исполнение Омского хора было опубликовано в YouTube. Очень скоро ролик стал вирусным и набрал под два миллиона просмотров, передает телеканал "360".

Солист хора Валерий Подворный рассказал, что песня про чеканные монеты стала настолько популярной, что многие музыканты принялись перепевать ее.

В итоге артисты решили сделать подарок россиянам и исполнить свою версию композиции. Хористы искренне обрадовались тому, что сами создатели сериала высоко оценили их творчество.