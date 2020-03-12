Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

 "Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве
Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса
Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

 Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером

Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером
Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

 "Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве

"Патриот" и портал ТВОЛК заявили о партнерстве
Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

Депутат Крупенников поддержал удерживаемых в Ливии россиян на пикете в Москве

 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса
Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

Премьер Канады ушел на карантин из-за признаков коронавируса

 Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером

Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером
19:44   12 Марта 2020
Категория

Создатели "Ведьмака" оценили российскую перепевку "Чеканной монеты"

Создатели "Ведьмака" оценили российскую перепевку "Чеканной монеты"

Композиторы, которые написали песню к сериалу "Ведьмак", признали кавер Омского народного хора самым лучшим. В конце прошлого года россияне перепели песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

Исполнение Омского хора было опубликовано в YouTube. Очень скоро ролик стал вирусным и набрал под два миллиона просмотров, передает телеканал "360".

Солист хора Валерий Подворный рассказал, что песня про чеканные монеты стала настолько популярной, что многие музыканты принялись перепевать ее.

В итоге артисты решили сделать подарок россиянам и исполнить свою версию композиции. Хористы искренне обрадовались тому, что сами создатели сериала высоко оценили их творчество.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#омск #хор #ведьмак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...