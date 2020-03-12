УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) объявит о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год. Причиной этому стала мировая пандемия COVID-2019.

Соответствующее заявление союз опубликовал в четверг, 12 марта.

Во вторник, 17 марта, УЕФА организует видеоконференцию, участие в которой примут представители 55 ассоциаций и руководители Европейской ассоциации клубов. Именно на этой встрече союз официально объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год, а также приостановке Лиги Европы, Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Примечательно, что УЕФА приостановит даже те чемпионаты, организатором которых он не является.

12 марта в четверг почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также заявил, что если распространение коронавирусной инфекции продолжит набирать обороты, то игры Чемпионата России по футболу следует проводить без зрителей.