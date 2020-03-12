Финляндию упрекнули за союз с Гитлером и пугающий символ солнца

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне историки на круглом столе в медиагруппе «Патриот» решили выяснить истинную роль Финляндии в блокаде Ленинграда. Ведомые бывшим офицером Русской армии Карлом Густавом Маннергеймом войска удерживали северное направление фронта. На родине Маннергейма считают национальным героем, однако для России он остается противоречивой личностью.

Доктор исторических наук Владимир Барышников напомнил, что действия финских войск были частью плана Гитлера «Барбаросса». Программа по уничтожению Ленинграда провалилась, поэтому Финляндия под началом Маннергейма «была вынуждена участвовать в блокаде», а сейчас несет груз ответственности за ошибки прошлого.

«В сентябре 1941 года были мысли, что Ленинград будет взят. Даже была заготовлена речь по финскому радио, которая так и не прозвучала», — заверил Барышников.

Воинственный настрой Финляндии историки объяснили жаждой реванша за поражение в советско-финской войне 1939-1940 годов. После нападения СССР северо-западный сосед потерял 11% территорий, включая второй по величине город Выборг. Агрессия Сталина в отношении Суоми обернулась для СССР исключением из Лиги Наций, которая позже превратилась в ООН.

Спустя год после окончания конфликта с восточным соседом Финляндия снова вступила в войну, чтобы вернуть утраченные территории. На стороне Третьего рейха. Директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев убежден, что Маннергейм стремился компенсировать утраченные территории с лихвой и захватить советскую Карелию. На оккупированных землях, по словам историка, финны не уступали в жестокости немцам.

«Они хотели объединить финно-угорские племена. Их планы на блокаду нельзя отделять от немцев. Финляндия, по сути, действовала по аналогичному плану», — объяснил эксперт.

Историк и краевед Дмитрий Витушкин не разделяет мнение коллег. Он раскритиковал руководство СССР за военную агрессию в отношении Финляндии, а также «осудил бомбардировки Хельсинки» советскими войсками 25 июня 1941 года. По словам историка, к 1941 году Финляндия еще не была союзником нацисткой Германии.

— Финляндия тогда не имела отношения к Гитлеру. Можно было избежать блокады. Но история не терпит сослагательного наклонения, — убежден Витушкин. — <…> Разжигать рознь между Россией и Финляндией глупо, аморально, и преступно.

— Мне трудно говорить с людьми, считают себя историками, но не имеют достаточных знаний, — возразил Барышников.

Он напомнил, что в ночь на 22 июня 1941 года именно с территории Финляндии вылетели первые немецкие самолеты в направлении Ленинграда. Позже советская ПВО сбила один финский самолет, летчиков взяли в плен. Выяснилось, что они летели бомбить Кировский завод.

«Дорогой друг, Хельсинки никто не бомбил, только в 1939 по ошибке и в 1944», — поправил коллегу Бырышников.

Иринчеев занял сторону последнего и напомнил, что роль финнов была четко прописана в плане «Барбаросса», а всеобщая мобилизация была проведена 17 июня — за пять дней до начала ВОВ.

Суоми давно осудила преступления нацистов на высшем уровне, однако не отказалась от использования скомпрометированного Гитлером символа свастики. Доктор общественно-политических наук, доцент Йохан Бекман уверен, что древний символ солнца пугает русских туристов.

«Русские туристы спрашивают потом у меня, как это вообще возможно!», — недоумевает Бекман.

Витушкин поспешил успокоить, что в наши дни никакого отношения к фашизму и ксенофобии символ не имеет. «Хакаристи» стала официальным символом страны тысячи озер за 15 лет до прихода Гитлера к власти.

«С тем же успехом можно вспомнить буддийские храмы, где используют свастику на протяжении многих столетий. Это древний символ, который сам по себе ни в чем не виноват», — считает историк.

Сейчас Россия и Финляндия показывают отличный пример добрососедских отношений. Президент Финляндии Саули Ниинисте получил приглашение на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.