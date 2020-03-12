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 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

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19:39   12 Марта 2020
Россия

Россия закрывает въезд для граждан Италии

Россия закрывает въезд для граждан Италии

Россия с 00.00 часов 13 марта временно закрывает въезд в страну для всех, кто прилетает из Италии. Распоряжение опубликовало правительство РФ, чтобы не допустить распространения коронавируса.

На сегодня больше всего заболевших вирусом в Европе именно в Италии: более 12,4 тысяч человек, скончались 827. Власти Италии закрыли образовательные учреждения и развлекательные заведения, ввели ограничения на передвижение в стране.

По данным российского оперативного штаба, за последние сутки в РФ зафиксировано шесть новых случаев заболевания. Всего зараженных 34 человека.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #италия #общество #коронавирус

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