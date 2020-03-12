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 Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

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19:29   12 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Россия закрыла границу для итальянцев в связи с распространением коронавируса

Российская Федерация приняла решение закрыть границу для итальянцев. Запрет на въезд в РФ из Италии вступит в силу в полночь 13 марта.

МВД приостанавливает прием документов, а также оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ гражданам Италии.

Отметим, наибольшее количество смертей от коронавируса в процентном соотношении зафиксировано в Италии. Министерство иностранных дел РФ призвало россиян, которые находятся на территории этой страны, немедленно вернуться на родину и принять карантинные меры. Об этом заявляла официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

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Автор: Илья Романович
#россия #италия #коронавирус

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