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19:25   12 Марта 2020
Политика

Вострецов ждет от посольства Ливии шагов для освобождения удерживаемых россиян

Вострецов ждет от посольства Ливии шагов для освобождения удерживаемых россиян

Посольство Ливии не желает приложить усилия для освобождения удерживаемых в плену российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, раз не принимает соответствующие обращения россиян. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Неравнодушные к судьбе удерживаемых в Ливии российских социологов россияне 12 марта пришли подавать письменные обращения в ливийское посольство в Москве. Активисты требовали признать незаконными действия ПНС Ливии и освободить россиян. Но сотрудники посольства просто закрыли доступ в здание.

Как рассказал Вострецов журналистам Федерального агентства новостей, утром глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сумел попасть в канцелярию и передал письмо в посольство. Но другие активисты добиться аудиенции не смогли. Вострецов отметил, что также собирался передать письмо в посольство, но диппредставительство не стало принимать обращения. 

Парламентарий составил депутатский запрос, который он собирается отправить в посольство Ливии. Также Вострецов намерен вынести вопрос задержания россиян в Ливии на уровень Госдумы. Не исключено, что Турция, Франция и Германия также будут воздействовать на ливийские власти по вопросу освобождения социологов. 

Действия посольства Ливии Вострецов назвал не самым правильным шагом. Все понимают, что у дипмиссии недостаточно функций для разрешения ситуации, но нужно хотя бы пытаться что-то сделать, а не "прятать голову в песок". 

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #вострецов #Шугалей

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