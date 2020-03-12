Вострецов ждет от посольства Ливии шагов для освобождения удерживаемых россиян

Посольство Ливии не желает приложить усилия для освобождения удерживаемых в плену российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, раз не принимает соответствующие обращения россиян. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Неравнодушные к судьбе удерживаемых в Ливии российских социологов россияне 12 марта пришли подавать письменные обращения в ливийское посольство в Москве. Активисты требовали признать незаконными действия ПНС Ливии и освободить россиян. Но сотрудники посольства просто закрыли доступ в здание.

Как рассказал Вострецов журналистам Федерального агентства новостей, утром глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сумел попасть в канцелярию и передал письмо в посольство. Но другие активисты добиться аудиенции не смогли. Вострецов отметил, что также собирался передать письмо в посольство, но диппредставительство не стало принимать обращения.

Парламентарий составил депутатский запрос, который он собирается отправить в посольство Ливии. Также Вострецов намерен вынести вопрос задержания россиян в Ливии на уровень Госдумы. Не исключено, что Турция, Франция и Германия также будут воздействовать на ливийские власти по вопросу освобождения социологов.

Действия посольства Ливии Вострецов назвал не самым правильным шагом. Все понимают, что у дипмиссии недостаточно функций для разрешения ситуации, но нужно хотя бы пытаться что-то сделать, а не "прятать голову в песок".