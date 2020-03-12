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19:27   12 Марта 2020
Россия

Власти Москвы опровергли слухи о смерти пациента в Коммунарке из-за коронавируса

Власти Москвы опровергли слухи о смерти пациента в Коммунарке из-за коронавируса

Причиной смерти пациента больницы в Коммунарке не связана с коронавирусом, заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

В заявлении ведомства отмечается, что мужчина скончался от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита.

«В лёгких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведённые исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», — сообщили в департаменте.

Заместитель главврача Коммунарки Игорь Тюрин в эфире программы «60 минут» на канале "Россия-1" рассказал, что мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, 

«Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще», — заявил Тюрин.

По последним данным, в Москве коронавирус подтвержден у 19 человек.

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #общество #коронавирус

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