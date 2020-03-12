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18:53   12 Марта 2020
Политика

"Радио Свобода" унизило сотрудницу, уволив после обвинений в домогательствах

"Радио Свобода" унизило сотрудницу, уволив после обвинений в домогательствах

Журналистка "Радио Свобода" Нина Давлетзянова возмущена своим увольнением после обвинения в домогательствах с ее стороны. По словам Давлетзяновой, от нее "крайне унизительно" избавились.

Коллега журналистки Давлетзяновой, имя которого не называется, пожаловался руководству компании в США на домогательства со стороны женщины. Разбираться никто не стал, Давлетзянову просто уволили. 

Уведомление об увольнении, как пишет Федеральное агентство новостей, оформили задним числом и отправили по почте на адрес матери Давлетзяновой, которая все еще не оправилась от инсульта. 

Скандал с увольнением разразился на всю Москву, из-за чего Давлетзянова долго не могла найти работу. В итоге журналистка подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Руководство "Радио Свобода" в суде представляли два юриста, которые "рвали и метали" на процессе. Давлетзянова отмечает, что она не первая уволенная сотрудница, все остальные — хорошие люди, а обстоятельства, при которых они лишились работы, весьма нелепы. 

"Обстоятельства можно было легко проверить. Но никто не разбирается. Это очень похоже на заказ", — сказала Давлетзянова. 

На "Радио Свобода" Давлетзянова работала последние пять лет, занималась материалами на резонансные темы.

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Автор: Илья Романович

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