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18:50   12 Марта 2020
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Подмосковье держит ситуацию с коронавирусом под контролем

Подмосковье держит ситуацию с коронавирусом под контролем

Два случая заражения коронавирусом у взрослых были выявлены в Московской области. Несмотря на это, ситуация с заболеванием в регионе находится под контролем. Об этом заявила министр образования Подмосковья Ирина Калюгина.

Министр образования Подмосковья Ирина Калюгина в эфире телеканала "360" рассказала, что в региональных школах ввели новую профилактическую проверку для учеников.

"Во всех школах Московской области ввели так называемые утренние фильтры — когда дети заходят в школу, им измеряют температуру", — уточнила Калюгина.

Она отметила, что в данном случае речь идет не только о коронавирусе, но и об ОРВИ. При этом Калюгина подчеркнула, что если ребенок оказался на больничном, то учеба для него не прекращается – она становится дистанционной.

Через портал электронных услуг все домашние задания приходят в личный кабинет, и когда ученик вернется в школу, — его подготовку обязательно проверят.

Ирина Калюгина добавила, что Минздрав держит ситуацию с коронавирусом в Московской области под контролем. Она призвала не предаваться панике, но и не делать вид, что не происходит ничего особенного. 

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Автор: Яна Либерман
#подмосковье #коронавирус

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