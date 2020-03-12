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 Суд оштрафовал BBC World News за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию

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18:28   12 Марта 2020
Экономика

Суд оштрафовал BBC World News за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию

Суд оштрафовал BBC World News за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию

Мировой суд в Москве оштрафовал британский телеканал BBC World News и его главреда Екатерину Якушенко на 5 тысяч рублей за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию программы Hard talk.

Сотрудник телеканала заявил в суде, что в сюжетах нет ничего "страшного". По его словам, в одном из них люди просто разговаривают по-английски на интересные темы, однако в Роскомнадзоре с этим заявлением не согласились.

"Русские дети многие сами хорошо знают английский и прекрасно понимают, о чем идет речь в программе", — передает слова сотрудника ведомства корреспондент РИА Новости.

Кроме того, Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал BBC World News и его главреда за непредоставление экземпляров программ в ВГТРК.

О нарушениях на телеканале BBC World News Роскомнадзор сообщил в начале марта. Всего регулятор составил четыре протокола об административных нарушениях, два в отношении телеканала и два — в отношении Якушенко.

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Автор: Яна Либерман
#суд #сирия #штраф #bbc

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