Суд оштрафовал BBC World News за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию

Мировой суд в Москве оштрафовал британский телеканал BBC World News и его главреда Екатерину Якушенко на 5 тысяч рублей за отсутствие возрастной маркировки в сюжетах про Сирию программы Hard talk.

Сотрудник телеканала заявил в суде, что в сюжетах нет ничего "страшного". По его словам, в одном из них люди просто разговаривают по-английски на интересные темы, однако в Роскомнадзоре с этим заявлением не согласились.

"Русские дети многие сами хорошо знают английский и прекрасно понимают, о чем идет речь в программе", — передает слова сотрудника ведомства корреспондент РИА Новости.

Кроме того, Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал BBC World News и его главреда за непредоставление экземпляров программ в ВГТРК.

О нарушениях на телеканале BBC World News Роскомнадзор сообщил в начале марта. Всего регулятор составил четыре протокола об административных нарушениях, два в отношении телеканала и два — в отношении Якушенко.