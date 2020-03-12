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18:18   12 Марта 2020
Политика

Правительство Турции нагнетает опасную для туристов антироссийскую истерию

Правительство Турции нагнетает опасную для туристов антироссийскую истерию

Правительство Турции активно способствует нагнетанию русофобии в стране. Результаты антироссийской пропаганды в первую очередь почувствуют туристы из РФ, считает директор Института стратегического развития Александр Гусев.

Турецкие радикалы, поддавшиеся антироссийской истерии, могут основательно усложнить жизнь туристам из РФ. Как заявил Александр Гусев в беседе с журналистами Nation News, в отношении наших граждан, отправляющихся на отдых в Турцию, может применяться насилие.

Главную угрозу для россиян в Турции представляют националистические и террористические группировки. Поэтому следует держаться подальше от крупных митингов, мест большого скопления людей, в том числе стадионов, где проходят спортивные мероприятия.

Политолог также призвал проявить осторожность перед наступлением курортного сезона. Вполне вероятно, что в отношении россиян может применяться насилие, устраиваться провокации.

"Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться на всевозможные провокации со стороны националистических элементов, которые будут разжигать ненависть к русским", — заявил эксперт.

Политолог считает, что государство должно позаботиться о своих гражданах и в случае необходимости принять меры. Возможно, придется ограничить авиасообщение с Турцией, особенно с южной частью этой страны, откуда в страны Африки отправляются боевики, и где проживает огромное количество мигрантов, курдов. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #курды #туристы #русофобия

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