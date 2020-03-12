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17:51   12 Марта 2020
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Координатор "Объединенных демократов" задержан за провокации во время марша Немцова

Координатор "Объединенных демократов" задержан за провокации во время марша Немцова

Участники акции памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге могут понести административную ответственность за провокации на марше.

Некоторые участники марша Бориса Немцова пытались накалить обстановку на мероприятии. Правоохранители зафиксировали несколько попыток превратить мирную акции в бардак, передает ИА "Невские новости". 

Сегодня в отдел полиции были доставлены люди, подозреваемые в нарушении порядка проведения шествия. Среди них оказался координатор проекта "Объединенные демократы" Сергей Кузин. Теперь, в случае, если его вина будет доказана, Кузину грозит до 30 тысяч рублей штрафа, либо арест до десяти суток. Его сторонникам в это деле придется заплатить до 20 тысяч рублей, либо пойти на обязательные работы.

Марш памяти Немцова прошел в Петербурге 29 февраля. Некоторые участники мероприятия пытались спровоцировать правоохранителей на ответные действия, однако служители правопорядка не стали проводить задержания и мешать проведению акции. 

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Автор: Юлия Яковлева
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