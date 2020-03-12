Депутат Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Ходорковского

Депутат Государственной думы Евгений Федоров объяснил, почему страны Запада никогда не выдадут бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, несмотря на то, что он, возможно, замешан в организации убийств.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Михаила Ходорковского "жуликом", возможно, замешанным в убийствах. В интервью ТАСС российский лидер заявил, что компания миллиардера замешана "не только в жульнических операциях, но и в убийствах".

В интервью журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) депутат ГД Евгений Федоров заявил, что личная причастность Ходорковского к убийствам должна быть не только установлена, но и доказана в суде. Однако отвечая на вопрос о том, можно ли организовать выдачу Ходорковского российскому правосудию, парламентарий не стал скрывать своего пессимизма.

"Совершенно понятно, что это вполне определенная политическая линия Запада. И Соединенные Штаты Америки, и Европейский союз давно ведут такую линию", — отметил Федоров.

Напомним, в 2015 году Россия объявила Михаила Ходорковского в международный розыск по делу о возможной причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также возможной причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.