Трамп манипулирует глобальными рынками благодаря своему аккаунту в сервисе микроблогов Twitter, уверен представитель РИСИ в странах Северной Европы и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.

Американский лидер постоянно обращается к соцсети для публикации своих ярких заявлений. Благодаря этому, он в один миг способен дистанционно влиять на мировые события, получая ответную реакцию от членов правительства других государств.

Деятельность главы Белого дома в Twitter связана с информационной кампанией против Российской Федерации. Она длится уже шесть лет.

"Его президентство, его политика всегда была сильнейшей манипуляцией биржей", — рассказал финский эксперт в беседе с Nation News.

Публицист заявил, что обвал нефтяных рынков и ослабление российской национальной валюты напрямую связаны с Трампом. По его словам, американский лидер сильно манипулирует биржей.

Бекман уверен, что Трамп получает огромное удовольствие от своей деструктивной деятельности в соцсети и самоутверждается за счет Twitter.