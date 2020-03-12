Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Безпалько поддержал расширение «нормандского формата» до парламентского уровня

Безпалько поддержал расширение «нормандского формата» до парламентского уровня

Коронавирус не позволил семье Навального потратить донаты подписчиков в Европе

Коронавирус не позволил семье Навального потратить донаты подписчиков в Европе
Депутат Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Ходорковского

Депутат Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Ходорковского

 Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика
Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

 Западные СМИ опасаются, что россияне смогут переизбрать своего президента в 2024 году

Западные СМИ опасаются, что россияне смогут переизбрать своего президента в 2024 году
Безпалько поддержал расширение «нормандского формата» до парламентского уровня

Безпалько поддержал расширение «нормандского формата» до парламентского уровня

Коронавирус не позволил семье Навального потратить донаты подписчиков в Европе

Коронавирус не позволил семье Навального потратить донаты подписчиков в Европе
Депутат Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Ходорковского

Депутат Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Ходорковского

 Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика
Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

 Западные СМИ опасаются, что россияне смогут переизбрать своего президента в 2024 году

Западные СМИ опасаются, что россияне смогут переизбрать своего президента в 2024 году
17:09   12 Марта 2020
Весь мир

Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

Политолог Бекман: Трамп хочет манипулировать и руководить мировой экономикой

Трамп манипулирует глобальными рынками благодаря своему аккаунту в сервисе микроблогов Twitter, уверен представитель РИСИ в странах Северной Европы и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.

Американский лидер постоянно обращается к соцсети для публикации своих ярких заявлений. Благодаря этому, он в один миг способен дистанционно влиять на мировые события, получая ответную реакцию от членов правительства других государств.

Деятельность главы Белого дома в Twitter связана с информационной кампанией против Российской Федерации. Она длится уже шесть лет.

"Его президентство, его политика всегда была сильнейшей манипуляцией биржей", — рассказал финский эксперт в беседе с Nation News.

Публицист заявил, что обвал нефтяных рынков и ослабление российской национальной валюты напрямую связаны с Трампом. По его словам, американский лидер сильно манипулирует биржей.

Бекман уверен, что Трамп получает огромное удовольствие от своей деструктивной деятельности в соцсети и самоутверждается за счет Twitter.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#трамп #twitter

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...