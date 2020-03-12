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17:07   12 Марта 2020
Весь мир

Bloomberg высоко оценил шансы России на победу в нефтяной войне

Bloomberg высоко оценил шансы России на победу в нефтяной войне

Единственным производителем нефти, который сможет эффективно работать даже при цене 15-20 долларов за баррель, является Россия, считают аналитики Bloomberg.

По их мнению, победу Москве в нефтяной войне обеспечат низкая стоимость производства, развитая инфраструктура, гибкая налоговая система, а также плавающий курс рубля.

Российские компании получают часть доходов в долларах, а расходуют в национальной валюте, благодаря чему могут инвестировать в производство, в то время как конкуренты сокращают свои траты, поясняют эксперты.

Страны ОПЕК+ на минувшей неделе не договорились об изменении параметров сделки по сокращению добычи нефти или ее продлению. С 1 апреля со стран, участвовавших в соглашении, будут сняты все обязательства. В итоге Саудовская Аравия решила увеличить добычу и снизить цены на нефть, что тут же обвалило котировки.

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Автор: Юлия Яковлева
#нефть #bloomberg #цены на нефть

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