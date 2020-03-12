Безпалько поддержал расширение «нормандского формата» до парламентского уровня

На днях замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о возможности появлении в скором будущем «нового механизма» прекращения гражданской войны в Донбассе. В этом качестве он видит «диалоговую площадку», на которой будут выступать представители стран, входящих в «нормандскую четверку». В рамках подобных встреч не исключаются переговоры между Киевом, ДНР и ЛНР.

Политолог Богдан Безпалько, комментируя это сообщение Козака, выразил мнение, что в данном случае подразумевается расширение переговорного процесса в рамках «нормандского формата» за счет парламентариев. Другими словами, речь идет о подключении большего числа политиков к работе в этом направлении.

«Конечно, любое движение в сторону осуществления мирного урегулирования – это шаг вперед, но учитывая то обстоятельство, что сегодня фракция «Оппозиционная платформа за жизнь», которая все это лоббирует на Украине, не обладает большим влиянием в Верховной раде, то возникают вопросы по практической реализации», – подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, в этой ситуации наиболее позитивным моментом является попытка «масштабировать переговорный формат». К чему это приведет, сейчас говорить рано. Безпалько допустил вариант, при котором и вовсе результата не будет. Тем не менее, идя на такой шаг, Россия в очередной раз посылает сигнал о готовности строить диалог с целью стабилизации ситуации.

В то же время следует понимать, продолжил эксперт, что ключ к миру находится в руках Украины. В связи с этим, независимо от того, какие заявления поступают из Киева, урегулирование конфликта в Донбассе сегодня зависит от действий властей Незалежной. Если они не продемонстрируют решимости в этом вопросе, то данную инициативу постигнет судьба других подобных предложений, резюмировал Безпалько.

Политолог Михаил Погребинский допустил возможность появления парламентского варианта «нормандского формата». Однако ему, по мнению специалиста, уготована участь вспомогательного инструмента.