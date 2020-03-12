Западные СМИ опасаются, что россияне смогут переизбрать своего президента в 2024 году

Реакция Запада на возможность россиян в 2024 году избрать президентом страны Владимира Путина оказалась вполне предсказуемой: иностранные СМИ не просто не приветствуют этот факт, но искренне негодуют от заведомого провала антироссийского сценария. На Западе боятся такого сильного президента, как Путин. К тому же западным странам невыгодно, чтобы Россия оставалась независимым и мощным государством.

Британское издание The Telegraph считает заявление Путина «бомбой», а американский ресурс Vox называет его «шокирующим». Естественно, США и Запад в панике – их планы по развалу России с большой долей вероятности перенесутся на неопределенное время.

Журналисты английского издания The Guardian уже выразили опасения, что присутствие Путина в качестве президента после 2024 года может заметно повлиять на международную ситуацию, и не в пользу Запада. По их словам, европейские страны уже предрекают угасание поддержки принципов либерализма, а также усиление антизападных настроений.

Помимо этого, The Guardian откровенно заявила, что Путин «подчинил» себе американского президента Дональда Трампа, который ведет себя так, будто чем-то обязан российскому лидеру. А если уж США выслуживается перед Путиным, то что говорить об остальном Западе?

Америка и вовсе оказалась в буквальном смысле ошарашена новостью о возможных полномочиях Путина после 2024 года. Газета New York Post лживо распространяет информацию о том, будто такой сценарий погубит российскую государственность. Более того, по мнению псевдоэкспертов, это оставит Россию в руинах и сотрет ее с лица Земли.

На немецком новостном сайте Deutsche Welle в свою очередь признают, что, по сути, Путин является олицетворением стабильности в России. Таким образом, критически настроенные немецкие аналитики разочарованы провалившимся планом дестабилизировать ситуацию в России в ближайшие годы.

Напомним, что возможность граждан России вновь избрать Владимира Путина президентом будет рассмотрена Конституционным судом РФ на предмет соответствия нынешнему законодательству. Окончательное решение по этому вопросу, а также по вопросу внесения других поправок в Основной закон россияне примут 22 апреля на общероссийском голосовании.