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16:47   12 Марта 2020
Весь мир

Паника из-за коронавируса заставила жителей Турции массово скупать продукты питания

Паника из-за коронавируса заставила жителей Турции массово скупать продукты питания

Эпидемия коронавирусной инфекции посеяла панику среди граждан Турции. Турки массово скупают продовольствие, опустошая полки магазинов.

Продовольственная паника вызвала дефицит базовых продуктов питания. Жители Стамбула скупили практически все продукты длительного хранения в местных торговых точках. Распроданы все предметы первой необходимости. Местные жители перестраховываются на случай непредвиденных ситуаций, связанных с распространением нового типа коронавируса COVID-2019, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне в гипермаркетах Стамбула выстроились длинные очереди из желающих приобрести макароны, крупы и туалетную бумагу.

Турция выступает одним из самых серьезных экспортеров сельскохозяйственной продукции и импортеров продовольственных товаров из Российской Федерации. Анкара в больших объемах покупает у РФ мясо, молоко, рыбу, пшеницу и прочие товары. На сегодняшний день российско-турецкие экономические отношения находятся в подвешенном состоянии из-за увеличения антироссийских настроений в турецком обществе и действий анкары в Сирийской Арабской Республике.

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Автор: Илья Романович
#турция #коронавирус

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