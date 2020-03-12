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16:43   12 Марта 2020
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Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кремль сообщил, что беседа между главами государств прошла в телефонном формате. Путин и Эрдоган подтвердили важность соблюдения мер по линии Минобороны России и Турции для обеспечения устойчивого режима перемирия в Идлибе. Лидеры стран также условились поддерживать регулярный многосторонний диалог, включая личные контакты.

Напомним, 5 марта в столице РФ прошли переговоры Путина и Эрдогана на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб. По итогам встречи был согласован документ. Главы стран подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявив о режиме прекращения огня с минувшей пятницы. Стороны условились о патруле трассы М4, которая пока остается под контролем террористов.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #эрдоган

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