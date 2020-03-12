Китайское издание Sina рассказало о желании украинских ученых уехать в Китай

Украинские технические специалисты постепенно перетекают с родины в другие страны и прежде всего в Китай.

Об этом с гордостью пишет китайское новостное интернет-издание Sina, отмечая, что Китаю следует стимулировать украинских специалистов в области производства авиадвигателей не переезд.

Таким образом можно отметить, что после того, как китайские компании попытались приобрести акции украинского предприятия «Мотор Сич», занимающегося разработкой, производством и ремонтом авиационных газотурбинных двигателей, Китай решил переманить еще и специалистов.

Как отмечает издание Sina, китайская авиадвигательная промышленность все еще нуждается в высококвалифицированных кадрах и специалист даже среднего уровня, который не мог бы рассчитывать на повышенное внимание в США, в Китае будет принят распростертыми объятьями. Даже люди пенсионного возраста, будучи специалистами с большим профессиональным опытом, смогут найти в Китае применение своим знаниям и неплохо зарабатывать.

В настоящее время, пишет интернет-портал, украинские ученые уже выбирают Китай для переезда и работы.

«Китай уже построил хорошо оборудованный город рядом с китайским заводом для специалистов украинских военных компаний. Тысячи сотрудников крупных украинских компаний перевезут свои семьи в Китай», — говорится в статье.

Там же отмечается, что Украина была одной из главных индустриальных баз СССР и на территории республики после распада Союза оставалось много военно-промышленных баз.

«После распада Советского Союза Украина унаследовала немало военной техники. На момент провозглашения независимости, Украина имела 3594 военных предприятия, на которых работало 3 миллиона человек. Среди них, 700 предприятий ВПК, на которых работало более 1,4 миллиона человек, производили, непосредственно, различное оружие», — пишет автор материала.

При этом отмечается, что на протяжении всего постсоветского времени Украина фактически находится в состоянии экономического спада и не способна решить эту проблему.