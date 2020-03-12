Коронавирус не позволил семье Навального потратить донаты подписчиков в Европе

Пользователи соцсетей с иронией отметили, что блогер Алексей Навальный оказался запертым в России, так как в его любимой Италии и ряде других стран бушует коронавирус.

Целые страны закрываются на карантин, отменяются крупные мероприятия на фоне распространения коронавирусной инфекции. В Telegram-каналах стали шутить, что вирус "запер" Навального и его "оппозиционных" друзей в России.

Обстановка в ряде других стран действительно вызывает опасения, передает Nation News. Например, в Италии, где Навальный неоднократно был как один, так и с семьей, в настоящее время заражены коронавирусом более 12,4 тыс. граждан. На этом фоне блогеру остается лишь вспоминать, как прекрасно было отдыхать на "пожертвования" в Римини и Сорренто.

Навальный, в связи со сложившейся ситуацией, сможет отправиться в любимые евротуры только транзитным рейсом через Прибалтику или Скандинавию.

Напомним, авиасообщение с Францией, Германией, Италией и рядом других государств из РФ приостановлено. Однако коронавирус практически не затронул Кипр и Таиланд. В последнем "райском уголке", к примеру, Навальный с семьей потратил за новогодние каникулы 800 тыс рублей.