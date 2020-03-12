Польша со скрипом признала главную роль СССР в победе над Гитлером

Варшава признала главную роль СССР в победе над немецким фашизмом во Второй Мировой войне и отказалась возлагать равную ответственность за ее начало на Гитлера и Сталина. Позицию Польши озвучил глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал Чапутович в интервью РБК.

Дипломат надеется, что Польша и Россия наладят отношения и «найдут общий язык» в интерпретации событий середины XX века. Глава ведомства призвал российских и польских специалистов вместе изучить документы из засекреченных архивов, чтобы расставить точки над «i». Исключение — секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа. Его значение Польша пересматривать не готова.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — подчеркнул дипломат.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — объяснил он. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/11/03/2020/5e60c5b39a79472cf2d08843

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/11/03/2020/5e60c5b39a79472cf2d08843

Политолог и журналист Юрий Светов убежден, что господин Чапутович вынужден признавать очевидное «сквозь зубы».

«Они не меняют позицию. Просто мы, наконец, начали публиковать все документы, связанные с историей освобождения Польши. И когда они видят эти подлинные фотографии и материалы, на которых запечатлено истинное отношение поляков к советским войскам, им остается только признать эти факты», — рассказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Речь идет о рассекреченных материалах, которые Минобороны России опубликовало к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. В них задокументированы зверства фашистов в Польше, террористическая деятельность отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии и освобождение Варшавы в ходе Висло-Одерской наступательной операции 17 января 1945 года.

«Слава богу, хоть у кого-то совесть пробудилась. Но в рамках всей страны, я думаю, это признание сквозь зубы, переоценивать это нельзя», — добавил Светов.

Напомним, что Варшава официально отказалась отмечать юбилей освобождения города от фашистов. Польский историк Анджей Хмеляж заявил, что Польша ждала освобождения еще в 1944 году, а советские солдаты, спустя год, якобы освободили «только развалины».

Заявления со стороны Польши о вкладе советской армии – это хороший знак, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В будущем это может привести к примирению между странами. Польша не хочет окончательно «сжигать мосты», но одного признания мало.

«В любом случае, это попытка примириться с Россией, но нужны конкретные действия. Пока что действий не видно, есть только слова. Конкретные действия хотелось бы увидеть в ближайшее время», — сообщил политолог.

8 февраля 2020 года польский посол в Германии Анджей Пшилебский опубликовал статью, в которой обвинил СССР в развязывании Второй Мировой войны наравне с Третьим рейхом. Текст назывался «Война началась не в 1941 году» и был опубликован в немецкой газете Die Märkische Oderzeitung. По теории Пшилебского, советские войска напали на Польшу в 1939 году, из-за чего страна не смогла сопротивляться нацистской Германии в дальнейшем. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что у Варшавы есть «безоговорочное право» взыскать с России выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.