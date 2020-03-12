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16:24   12 Марта 2020
Весь мир

Сирийский посол напомнил о неисполнении Турцией астанинских и сочинских соглашений

Сирийский посол напомнил о неисполнении Турцией астанинских и сочинских соглашений

Соглашение, заключенное между Россией и Турцией по Сирийской Арабкой Республике, способно оказать позитивное влияние на ситуацию, складывающуюся в стране. Такое мнение российским журналистам озвучил посол САР в РФ Рияд Хаддад.

Сирийский посол также напомнил, что Анкара, выступающая в качестве гаранта урегулирования ситуации в Сирии, не соблюдает астанинские и сочинские договоренности. Так, с момента заключения последних прошло полтора года.

Речь идет о взятых Турцией обязательствах по разделению боевиков в провинции Идлиб на радикальных и так называемую умеренную оппозицию. Кроме того, Анкара не очистила от террористов ключевые трассы М4 и М5.

Вместо этого Турция организовала поддержку боевиков, снабжая оружием и прикрывая их атаки на Сирийскую арабскую армию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #идлиб #турция #террористы #хаддад

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