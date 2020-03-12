Политика США по защите от коронавируса обрушила цены на нефть

Стоимость майских фьючерсов на фондовых биржах Европы в течение дня снизилась более чем на 5%. Одной из причин обвала стала политика США по закрытию границ – таким образом Вашингтон намерен защититься от коронавируса.

На европейских биржах майские фьючерсы нефти марки Brent снизились на 5,56%, установившись на позиции в ниже 34 долларов за баррель. Схожая ситуация наблюдается с нефтью американской компании West Texas Intermediate – ей прогнозируют цену в 31 доллар. Одной из главных причин подобного финансового обвала эксперты считают политику президента США Дональда Трампа по закрытию границ.

В среду, 11 марта, Трамп заявил о необходимости закрыть границы США и не пропускать в страну людей из Европы. Таким образом Вашингтон намерен защитить население от распространения коронавирусной инфекции. При этом товарооборот между Старым и Новым Светом не должен пострадать – потоки продукции новый указ не регламентирует. В результате оглашения новых миграционных правил потери фиксируют, в том числе, и на биржах американского Восточного побережья.