Оправдывая террористов «Хизб ут-Тахрир»*, Волков готовит почву для призывов к госперевороту

Представители либеральной оппозиции продолжают удивлять своим лояльным отношением к преступникам и убийцам. В частности, сторонник Алексея Навального Леонид Волков решил рассказать аудитории о том, как самая опасная террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир»* якобы «принципиально отрицает насилие».

Менеджер проектов признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией», руководитель предвыборного штаба Алексея Навального в 2018 году Леонид Волков разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter очередную сомнительную публикацию, посвященную террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

«В российских тюрьмах сидят на жутких сроках сотни верующих из «Хизб ут-Тахрир», исламской организации, принципиально отрицающей насилие», - пишет Волков.

Примечательно, что сторонник Навального говорит об «отрицании насилия» среди участников организации, названной представителем Федеральной службы безопасности России наиболее опасной террористической группировкой.

Оппозиционные «Сети» террористов

Для российских либералов уже стало нормой выступать в защиту участников террористических организаций и пытаться любыми способами оправдать их преступную деятельность. В частности, ранее так называемые оппозиционеры и либеральные правозащитники встали на сторону фигурантов резонансного дела группировки «Сеть» (признана террористической организацией, запрещена в РФ), хотя их вина в подготовке вооруженного государственного переворота была доказана в суде.

Кроме того, согласно опубликованным в СМИ расшифровкам телефонных разговоров участников «Сети», подтверждается факт подготовки фигурантами дела терактов с использованием самодельных взрывных устройств, а также планирование действий, направленных на создание массовой паники и развязывание войны внутри страны.

Видимо, после данной публикации оппозиционерам пришлось умерить свой пыл в отношении группировки «Сеть», однако при желании всегда можно найти преступников, «нуждающихся» в оправдании со стороны либералов. Например, ранее подконтрольные олигарху Михаилу Ходорковскому СМИ попытались превратить членов группировки «Хизб ут-Тахрир» в невиновных «политзаключенных», якобы «преследуемых за веру».

От оправдания до призыва один шаг

Теперь к попыткам оправдать действия террористов ХТИ активно подключился и Леонид Волков. При этом он решил пойти дальше безосновательных заявлений в защиту участников группировки и в продолжение темы опубликовал свои размышления о становлении «России Будущего» с помощью бульдозеров и захвата зданий государственных учреждений.

Не исключено, что такими темпами сторонники либеральной оппозиции постепенно могут перейти от «невинного» оправдания террористов к прямым призывам к террористической деятельности. По всей видимости, соратник Навального до сих пор чувствует поддержку со стороны Ходорковского и поэтому уверен в своей безнаказанности.

«Скорый поезд к дому мчится»

Стоит отметить, что Леонид Волков вещает свои псевдопатриотические лозунги в защиту террористов из-за границы. В настоящее время менеджер проектов ФБК находится в бегах, так как ранее к нему возник ряд вопрос относительно незаконных финансовых махинаций с так называемыми «пожертвованиями».

Волкова заподозрили в организации мошеннический финансовой пирамиды с призывами к россиянам жертвовать деньги на предвыборную кампанию Алексея Навального. Причем в этой истории не обошлось без Михаила Ходорковского, который стал одним из основных «жертвователей». В рамках реализации преступной схемы через Волкова проходили десятки тысяч долларов и сотни миллионов рублей, что, очевидно, и позволило правой руке главы ФБК обзавестись недвижимостью в Люксембурге.

Видимо, смелые антиобщественные и антигосударственные заявления Леонида Волкова объясняются его проживанием за рубежом и очевидными связями с Михаилом Ходорковским. Но не стоит забывать, что Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело о легализации сотрудниками ФБК денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Менеджер проектов ФБК фигурирует в материалах расследования, но официально на сегодняшний день обвинение ему не предъявлено.

Однако нельзя исключать возможность обращения российских правоохранительных органов к властям той страны, в которой осел менеджер «Фонда борьбы с коррупцией», с требованием об экстрадиции активиста в рамках проводимых следственных мероприятий. Согласно ст. 460 УПК РФ, эта процедура станет возможной, если Волкову предъявят обвинение в преступной финансовой деятельности или суд в России вынесет решение об избрании ему в качестве меры пресечения заключения под стражу. В таком случае отстаивающий террористические «ценности» соратник Навального сам может оказаться на скамье подсудимых.

«Хизб ут-Тахрир»* - запрещенная в РФ террористическая организация.