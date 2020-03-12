Оператор "Северного потока — 2" раскрыл степень финансовой готовности трубопровода

Компания-оператор Nord Stream 2 AG имеет 98% от необходимых финансовых средств для полной реализации морского газопровода "Северный поток — 2" и его последующей эксплуатации.

Об этом со ссылкой на заявление официальных представителей пресс-службы Nord Stream 2 AG сообщают журналисты Федерального агентства новостей. В компании-операторе также опровергли возможные опасения, которые касаются котировок акций инвесторов результате нефтяного кризиса.

Пять европейских энергетических компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper and Wintershall DEA) взяли на себя обязательства по долгосрочному заемному финансированию до 50% стоимости проекта. Еще 50% бюджета проекта вносит ПАО "Газпром", напомнили в Nord Stream 2 AG.

Как отмечает профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, России удалось избежать рисков остановки финансирования строительства "Северного потока — 2".

"Два процента оставшихся необходимых финансовых средств для завершения строительства — это мизерная сумма", — заявил экономист.

Напомним, строительство "Северного потока — 2", который призван соединить трубой Россию и Германию, планируют завершить до конца 2020 года. Дания, остававшаяся единственной страной, от которой требовалось разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах, дала свое согласие на реализацию данного проекта.