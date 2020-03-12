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15:08   12 Марта 2020
Политика

Россия и Судан обсудили двусторонние отношения на бизнес-форуме в Хартуме

Россия и Судан обсудили двусторонние отношения на бизнес-форуме в Хартуме

Российско-суданский бизнес-форум, организованный Генеральным союзом суданских работодателей, состоялся в Хартуме 11 марта. В работе форума принимали участие представители российских компаний и их коллеги из Судана.

Форум способствует развитию отношений экономического и инвестиционного сотрудничества между РФ и Суданом, заявил временный поверенный в делах посольства Судана в Москве Омар Фарук. Он указал на необходимость активизации роли частного сектора в обоих государствах для развития двусторонних отношений, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский посол в Хартуме Владимир Желтов отметил важность деятельности форума в продвижении сотрудничества между Суданом и РФ. Он заявил о желании и заинтересованности российского частного сектора в выходе на суданский рынок.

Секретарь Союза внешних связей доктор Абдул-Халим Иса Тиман, рассуждая об исторических связях между РФ и Суданом, подчеркнул важность визита в Судан крупных компаний из России.

Российско-суданское партнерство в экономической отрасли имеет долгую историю. Дипотношения между СССР и Суданом были установлены в январе 1956 года. Первое торговое соглашение страны подписали в Хартуме 16 марта 1959 года.

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Автор: Яна Либерман
#россия #экономика #судан

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