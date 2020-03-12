Главред «Новой» Муратов ответил демагогией на расследование ФАН об имуществе супруги

Главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов в разговоре с «Политикой Сегодня» ушел от прямого ответа на вопрос о многомиллионном имуществе своей сожительницы. Как выяснил в расследовании ФАН, общая стоимость недвижимости Ирины Столяровой не соответствует ее официальным доходам.

«Полное безобразное вранье. Комментировать ФАН не буду ни при каких обстоятельствах», — эмоционально сослался на недоверие к агентству Муратов.

Враньем, не желая вдаваться в детали, главред либерального издания называет перечисленные Федеральным агентством новостей факты владения элитным жильем. Вряд ли возможно двояко истолковать документы госреестра недвижимости, в отличие от заказных публикаций «Новой» и демагогических уловок Муратова.

Из выписок ЕГРН, которые приводит ФАН, следует, что на сожительницу главреда «Новой» оформлены элитные апартаменты в центре Москвы (по оценке ЦИАН, ее стоимость составляет более 140 миллионов рублей), две доли квартиры в центре столицы стоимостью 80 миллионов рублей и два парковочных места стоимостью пять миллионов рублей.

Помимо городской недвижимости, в собственности Ирины Столяровой находятся дома и земли в Подмосковье. ФАН выяснил, что речь идет о по меньшей мере пяти земельных участках в Одинцовском районе площадью около шести тысяч квадратных метров.

Рыночная цена земель там достигает 30 миллионов рублей. При этом стоимость дома на одном из участков может превышать 87 миллионов рублей, на другом - восемь миллионов.

По общим подсчетам, сожительница Муратова владеет недвижимостью и имуществом на сумму 350 миллионов рублей. При этом ее официальный доход с 2012 по 2018 годы составил 256 тысяч рублей.

На происхождение активов клана Муратовых проливает свет рассказ источника ФАН, длительное время сотрудничавшего с «Новой газетой». По его словам, внутренняя кухня либерального издания регулярно кормит своих читателей жареными фактами за деньги. Но речь отнюдь не о программе сбора пожертвований «Стань со-участником», а о внушительных суммах, которые берет Муратов за публикацию заказных материалов.

«Муратов берет деньги только от тех, кого знает лично. Очень опасается подставы. Ну и цены у него весьма высокие. Прайс: два миллиона рублей за материал на сайте и в газете. Полтора миллиона для тех, кто сливает ему информацию <…> Заказчиков много и всем оказывается должное внимание. Если статья близка к оппозиционной повестке, то размещение обойдется несколько дешевле», — обрисовал картину источник ФАН.

Федеральное агентство новостей инициировало тщательную проверку по факту нелегальных доходов Муратова и его семьи уполномоченными органами финансовой и налоговой отчетности.