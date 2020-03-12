Политолог считает, что Россия должна начать альтернативное расследование катастрофы MH17

Россия должна инициировать собственное расследование причин крушения малайзийского "боинга" MH17, сбитого над Донбассом. Политолог Владимир Корнилов считает, что это привлечет внимание западной общественности к фальсификации.

Политолог заявил в эфире радио Вести FM, что нужно обратить внимание публики на фальсификацию обвинений "специалистами" Запада. "ПолитНавигатор" сообщает, что Корнилов предложил привлекать к ответственности голландских деятелей, если подтвердится их участие в манипуляции данными по делу MH-17.

"На мой взгляд, это было бы правильно и верно", – уточнил Корнилов.

Он предложил рассматривать ответственность украинских спецслужб за "откровенные фальшивки" в этом деле, призванные очернить" Россию и российских официальных деятелей.