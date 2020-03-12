«Оппозиция» использует соцсети как инструмент организации массовых беспорядков в РФ

Запрет на пользование Интернетом ввести невозможно, но власти способны проводить профилактику, отслеживать тех, кто стоит за провокациями, и наказывать их по всей строгости закона, заявил член Совета федерации Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил о беспорядках в Москве летом 2019 года, когда специально обученные провокаторы с помощью социальных сетей открыто агитировали на участие в незаконных митингах и конфликты с полицией.

Блогер Владислав Синица, например, вообще призывал к расправам над детьми правоохранителей. Поскольку среди пользователей Сети много молодежи, которая слабо разбирается в политических вопросах, антироссийские деятели из так называемой оппозиции имеют шансы достигнуть своих целей.

В интервью изданию iReactor Джабарова подчеркнул, что подобные вещи следует жестко пресекать. Важно отслеживать тех, кто подстрекает людей на противоправные действия, и привлекать их к ответственности.