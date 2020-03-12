«Оппозиция» использует соцсети как инструмент организации массовых беспорядков в РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист Алексеев призвал дипломатов активнее освобождать похищенных ПНС Ливии социологов

Журналист Алексеев призвал дипломатов активнее освобождать похищенных ПНС Ливии социологов

 Главред «Новой» Муратов ответил демагогией на расследование ФАН об имуществе супруги

Главред «Новой» Муратов ответил демагогией на расследование ФАН об имуществе супруги
Политика США по защите от коронавируса обрушила цены на нефть

Политика США по защите от коронавируса обрушила цены на нефть

 Оператор "Северного потока — 2" раскрыл степень финансовой готовности трубопровода

Оператор "Северного потока — 2" раскрыл степень финансовой готовности трубопровода
Сатановский назвал «маразмом» антироссийские «показания» по делу MH17

Сатановский назвал «маразмом» антироссийские «показания» по делу MH17

 Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене

Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене
Журналист Алексеев призвал дипломатов активнее освобождать похищенных ПНС Ливии социологов

Журналист Алексеев призвал дипломатов активнее освобождать похищенных ПНС Ливии социологов

 Главред «Новой» Муратов ответил демагогией на расследование ФАН об имуществе супруги

Главред «Новой» Муратов ответил демагогией на расследование ФАН об имуществе супруги
Политика США по защите от коронавируса обрушила цены на нефть

Политика США по защите от коронавируса обрушила цены на нефть

 Оператор "Северного потока — 2" раскрыл степень финансовой готовности трубопровода

Оператор "Северного потока — 2" раскрыл степень финансовой готовности трубопровода
Сатановский назвал «маразмом» антироссийские «показания» по делу MH17

Сатановский назвал «маразмом» антироссийские «показания» по делу MH17

 Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене

Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене
14:42   12 Марта 2020
Общество

«Оппозиция» использует соцсети как инструмент организации массовых беспорядков в РФ

«Оппозиция» использует соцсети как инструмент организации массовых беспорядков в РФ

Запрет на пользование Интернетом ввести невозможно, но власти способны проводить профилактику, отслеживать тех, кто стоит за провокациями, и наказывать их по всей строгости закона, заявил член Совета федерации Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил о беспорядках в Москве летом 2019 года, когда специально обученные провокаторы с помощью социальных сетей открыто агитировали на участие в незаконных митингах и конфликты с полицией.

Блогер Владислав Синица, например, вообще призывал к расправам над детьми правоохранителей. Поскольку среди пользователей Сети много молодежи, которая слабо разбирается в политических вопросах, антироссийские деятели из так называемой оппозиции имеют шансы достигнуть своих целей.

В интервью изданию iReactor Джабарова подчеркнул, что подобные вещи следует жестко пресекать. Важно отслеживать тех, кто подстрекает людей на противоправные действия, и привлекать их к ответственности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#оппозиция #интернет #соцсети #джабаров #провокаторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...